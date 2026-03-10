Konyalı başkanı elinde paketle trafikte! Gören şaştı kaldı

Konya'nın Karatay ilçesi belediye başkanı Hasan Kılca, gün boyunca Karatay'da çeşitli programlara katıldıklarını açıkladı. Kılca, ilk olarak AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı'nın yönetim kurulu toplantısına iştirak ettiklerini belirtti.
"İFTAR'A 5 KALA” PROGRAMINDA VATANDAŞLARLA BULUŞMA
Toplantının ardından Karatay AK Gençlik ile birlikte düzenlenen "İftar'a 5 Kala” programında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Kılca, Ramazan ayının manevi atmosferini hemşehrileriyle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
YANILMAZ'A TEŞEKKÜR
Karatay'da birlik ve beraberlik içinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Başkan Kılca, gün boyunca gerçekleştirilen programlar, ziyaretler ve yatırım incelemelerinde kendilerine eşlik eden Mücahit Yanılmaz'a teşekkür etti.
Kılca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"AK Parti Karatay İlçe Başkanlığımızın yönetim kurulu toplantısına katıldık. Akabinde Karatay AK Gençlik ile birlikte ‘İftar'a 5 Kala' programında hemşehrilerimizle buluştuk. Gün boyu programlar, ziyaretler ve yatırım incelemeleriyle birlikte olduğumuz Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mücahit Yanılmaz Bey'e kalbi şükranlarımı sunuyorum.”
(Cumali Özer)