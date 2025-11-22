Konya’da otomobil araziye devrildi: 5 yaralı

Konya’nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir Hüyük karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.G. (39) idaresindeki 42 K 1262 plakalı otomobil, Beyşehir yönüne seyir halinde iken kontrolden çıkarak araziye devrildi.
Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan E.E., F.Ö., F.E. ve Y.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1'i Ağır 5 Yaralı
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Z.G. acil serviste yapılan müdahale sonrasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
