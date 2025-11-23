GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da çevre bilinci büyüyor! “Temiz mahalle temiz Selçuklu’’ Akademi Mahallesi’nde

Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından “Doğa için Adım Atıyoruz” sloganıyla yürütülen çevre temizliği etkinlikleri, çevre bilincini arttırmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen etkinlikle çevre gönüllüleri Akademi Mahallesi’nde çevre için seferber oldu.

Selçuklu Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

 

Çevre koruma kültürünü toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırmayı hedefleyen Selçuklu Belediyesi,  Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu öncülüğünde "Doğa için Adım Atıyoruz” sloganıyla hayata geçirilen "Temiz Mahalle Temiz Selçuklu” etkinliklerinin 16.'sını Akademi Mahellesi'nde gerçekleştirdi.

 

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu çevre gönüllüleri, Selçuklu Gençlik Meclisi, Selçuk Üniversitesi Yeşil Küp Topluluğu üyeleri ile Büyük Selçuklu Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerinin  katılımı ile gerçekleştirildi

 

Başkan Pekyatırmacı: "Amacımız çocuklarımızda ve gençlerimizde kalıcı bir çevre bilinci oluşturmak”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Çevre duyarlılığı hepimizin ortak sorumluluğudur. Selçuklu'da hemşehrilerimize daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu çerçevede Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Selçuklu Kent Konseyimize bağlı Çevre ve Sıfır Atık Platformu okullarda, sokaklarda ve caddelerde şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştirerek bilgilendirmeler yapıyorlar ve sonrasında uygulamalı olarak bu farkındalığı geniş çevrelere yaymak için çalışıyorlar. Bugün burada öğrencilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz temizlik etkinliği, geleceğe hep birlikte sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biridir. Amacımız, sadece günü kurtarmak değil; çocuklarımızda ve gençlerimizde kalıcı bir çevre bilinci oluşturmaktır. Selçuklu'da her mahallemizin aynı hassasiyetle hareket etmesini ve temiz çevre anlayışının bir yaşam kültürü haline gelmesini arzu ediyoruz. Bu anlamlı etkinliğe katkı sağlayan tüm çevre gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”

 

"Temiz Mahalle Temiz Selçuklu” çevre temizliği etkinlikleri kapsamında çevre gönüllüleri tarafından bugüne kadar Bosna Hersek, Beyhekim, Yazır, Sancak, Şeyh Şamil, Parsana, Sille, Sille Ak, Buhara, Hüsamettin Çelebi, Dumlupınar, Hanaybaşı, Akşemsettin, Selçuk, Kosova ve 16. Mahalle olan  Akademi Mahallesi'nde çevre etkinliği yapıldı. 

 

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

