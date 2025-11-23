Hasan Kılca: “Öğretmenlerimiz insan inşa eden mimarlardır’’

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Her türlü zorluğa rağmen büyük bir özveri ve aşkla görevini yürüten tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Başkan Hasan Kılca; “Öğretmenlerimiz, bilgi aktaran bir kaynak olmasının yanında insan inşa eden, ruhları yoğuran mimarlardır. Onlar, dünyayı ve kendimizi anlamamız için bilginin ve tecrübenin meşalesini, bir nesilden diğerine titizlikle taşıyarak, ufkumuzu aydınlatırlar.” dedi.

Öğretmenlerin gelecek nesillerin inşasında büyük pay sahibi olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca Kılca'nın Öğretmenler Günü mesajı şu şekilde: "İlk emri "oku” olan inancın mensuplarıyız. Okumak, öğrenmenin ve öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etmenin ilk adımıdır. İnsan, okudukça öğrenir ve öğrendikçe çevresinde olup bitenleri neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirir. Ancak bu yolculuk, kendi başına bir harita değildir. O haritayı okumayı, yönümüzü bulmayı, rehberlik edecek ışığı bize ilk öğreten, öğretmenlerimizdir. Onlar, sadece okuma-yazmayı değil; doğruyu, yanlışı, iyiyi, güzeli, ahlakı ve maneviyatı öğreten ilk ve en önemli kaynaklarımızdır. Milli ve manevi değerlerimizi, vatan sevgisini, bayrak aşkını ve tarih bilincini, onların rehberliğinde öğrenir, yüreğimizde taşırız.

Bugün büyük bir sorumluluk içerisinde icra etmekte olduğumuz mesleklerin temelinde, öğretmenlerimizin emeği ve alın teri var. İlkokuldan itibaren tahtada yazılan her harf, bir mühendisin hesaplarında, bir mimarın çizimlerinde, bir doktorun ameliyatında, bir polisin adalet anlayışında hayat bulur. Toprağı işleyen çiftçinin, ülkeyi yöneten siyasetçinin, sanatı var eden ressamın elinde, bir öğretmenin verdiği bilgi ve aşıladığı erdem vardır. Onlar, sadece bilgi aktaran değil, insan inşa eden, ruhları yoğuran mimarlardır. Öğretmenlerimiz, dünyayı ve kendimizi anlamamız için bilginin ve tecrübenin meşalesini, bir nesilden diğerine titizlikle taşıyarak, ufkumuzu aydınlatırlar.

Karatay Belediyesi olarak bizler de gerek ilçemizin eğitim kalitesine katkı olması gerekse ilçemizin daha da gelişmesi bağlamında birçok uygulama, proje ve yatırımı hayata geçirdik. Karatay'ımızda yeni eğitim tesislerinin yapımından okullarımızın her türlü eksiklikleri ve ihtiyaçlarının giderilmesine, eğitim çağındaki tüm çocuklarımızın yarınlara donanımlı bir şekilde hazır olmaları için ilçemiz genelinde kültür, sosyal, eğitim ve spor başta olmak üzere daha birçok alanda önemli projeler yürütüyoruz. Tüm bunları yaparken öğrencilerimiz ve aileleri kadar fedakâr öğretmenlerimizin de yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz.

Bu duygu, düşünce ve gaye ile milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştiren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu