GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,50
EURO
48,88
STERLİN
55,79
GRAM
5.774,28
ÇEYREK
9.495,07
YARIM ALTIN
18.901,20
CUMHURİYET ALTINI
37.625,26
GÜNCEL Haberleri

Zeytin işçilerini taşıyan traktöre kamyon çarptı: 2 ölü 5 yaralı

Zeytin işçilerini taşıyan traktöre kamyon çarptı: 2 ölü 5 yaralı
Manisa’nın Akhisar ilçesinde kamyon traktöre çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kamyon şoförü Ö.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ö.E. yönetimindeki kamyon, Akhisar-Balıkesir kara yolunun Gökçeahmet Mahallesi mevkiinde aynı yönde ilerleyen E.G'nin kullandığı traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, traktörün römorkundaki yolculardan Gülcan G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan traktör sürücüsü E.G. ile römorktaki 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon şoförü Ö.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Römorktaki kişilerin zeytin toplamaya giden işçiler olduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm G. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER