GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,50
EURO
48,88
STERLİN
55,79
GRAM
5.774,29
ÇEYREK
9.495,08
YARIM ALTIN
18.901,21
CUMHURİYET ALTINI
37.625,30
SPOR Haberleri

Süper Lig’de 13. hafta! Konyaspor’un rakibi Antalya

Hasan Yıldırım
Muhabir
Süper Lig’de 13. hafta! Konyaspor’un rakibi Antalya
Konyaspor, Süper Lig’in 13. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor’u konuk edecek. 24 Kasım Pazartesi günü Konya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu yönetecek

Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Haftaya 14 puanla 9. sırada giren yeşil-beyazlılar, 13 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında puan arayacak. 24 Kasım Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Düdük Aksu'da

Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ogün Kamacı üstlenecek. Alpaslan Şen ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konyaspor'da 3, Antalya'da 2 eksik

Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda eksik oyuncular bulunuyor. Anadolu Kartalı'nda orta saha oyuncuları Marko Jevtovic ve Ufuk Akyol'un yanı sıra, stoper Riechedly Bazoer sakatlığından dolayı bu maçta görev alamayacak. Kart cezalısı Tunahan Taşcı ve PFDK tarafından tedbirli sevkleri bulunan Adil Demirbağ ile Alassane Ndao ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk Antalyaspor'da ise kaleci Julián Cuesta ile orta saha oyuncusu Yakub İlçin sakatlıklarından dolayı görev alamayacak.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un; Antalyaspor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna (23), Muzaffer Utku Eriş (37), Uğurcan Yazğılı (5) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Jinho Jo (21), 4'lü orta alanda Marius Stafanescu (11), Melih İbrahimoğlu (77), Enis Bardhi (10) ve Jackson Muleka (40) forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

Antalyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde 5-3-2 sistemiyle mücadele eden Antalyaspor'un; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Kırmızı-beyazlıların kalesinde Abdullah Yiğiter (21), savunma 5'lisinde Bünyamin Balcı (7), Lautro Gianetti (30), Jesper Ceesay (23), Georgi Dzhikiya (14) ve Kenneth Paal (3), 3'ü orta alanda Abdülkadir Ömür (10), Soner Dikmen(6) ve Dario Saric(88), ileri 2'lide ise Tomas Cvancara (9) ve Yohan Boli'nin (77) forma giymesi bekleniyor.

(Hasan Yıldırım)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER