Süper Lig’de 13. hafta! Konyaspor’un rakibi Antalya

Konyaspor, Süper Lig’in 13. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor’u konuk edecek. 24 Kasım Pazartesi günü Konya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu yönetecek

Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Haftaya 14 puanla 9. sırada giren yeşil-beyazlılar, 13 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında puan arayacak. 24 Kasım Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Düdük Aksu'da

Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ogün Kamacı üstlenecek. Alpaslan Şen ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konyaspor'da 3, Antalya'da 2 eksik

Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda eksik oyuncular bulunuyor. Anadolu Kartalı'nda orta saha oyuncuları Marko Jevtovic ve Ufuk Akyol'un yanı sıra, stoper Riechedly Bazoer sakatlığından dolayı bu maçta görev alamayacak. Kart cezalısı Tunahan Taşcı ve PFDK tarafından tedbirli sevkleri bulunan Adil Demirbağ ile Alassane Ndao ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk Antalyaspor'da ise kaleci Julián Cuesta ile orta saha oyuncusu Yakub İlçin sakatlıklarından dolayı görev alamayacak.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un; Antalyaspor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna (23), Muzaffer Utku Eriş (37), Uğurcan Yazğılı (5) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Jinho Jo (21), 4'lü orta alanda Marius Stafanescu (11), Melih İbrahimoğlu (77), Enis Bardhi (10) ve Jackson Muleka (40) forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

Antalyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde 5-3-2 sistemiyle mücadele eden Antalyaspor'un; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Kırmızı-beyazlıların kalesinde Abdullah Yiğiter (21), savunma 5'lisinde Bünyamin Balcı (7), Lautro Gianetti (30), Jesper Ceesay (23), Georgi Dzhikiya (14) ve Kenneth Paal (3), 3'ü orta alanda Abdülkadir Ömür (10), Soner Dikmen(6) ve Dario Saric(88), ileri 2'lide ise Tomas Cvancara (9) ve Yohan Boli'nin (77) forma giymesi bekleniyor.

(Hasan Yıldırım)