Konyaspor ile Antalyaspor karşılaşmaları: Rekabette rakamlar nasıl?

Konyaspor ile Antalyaspor, tatlı bir rekabete girdi. İki takım Süper Lig nezdinde birçok kez karşı karşıya gelirken; bu müsabakalar nefesleri kesti. Peki; iki takım arasında daha önce oynanan maçlarda nasıl sonuçlar alındı? İşte detaylar…

Konyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig nezdinde daha önce 28 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 7'si Anadolu Kartalı'nın, 5'i ise Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Arda kalan 16 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor, Antalya filelerine 29 top bırakırken, ağlarından da 23 top çıkarttı.

Konya'da Antalya'ya geçit yok!

Konyaspor, Süper Lig nezdinde Antalyaspor'u 14 kez konuk etti. Bu karşılaşmalardan 5'i yeşil-beyazlıların üstünlüğüyle sona ererken, 9 maçta ise puanlar paylaşıldı. Antalyaspor, Konya'da ise hiç kazanamadı.

(Hasan Yıldırım)