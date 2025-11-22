Adalet Bakanı Tunç: Yazı işleri müdürlerinin nakil taleplerini gerçekleştirdik
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli ve idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan yazı işleri müdürlerinin il içi isteğe bağlı nakil taleplerini gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Bakan Tunç, il içi isteğe bağlı nakillere ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.
Bakan Tunç, adli ve idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan yazı işleri müdürlerinin il içi isteğe bağlı nakil taleplerini değerlendirip atamalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bakan Tunç açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Nakillerde, sağlık ve aile birliği mazeretleri öncelikli olmak üzere hizmet puanları, tercihleri, halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerlerdeki personel durumu ile verilen sınav izni hususlarını birlikte değerlendirdik. Ataması yapılan yazı işleri müdürlerimizin atama türü ve hizmet puanını, liste halinde internet sayfamızda ilan ettik. Yazı işleri müdürlerimize yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. "
