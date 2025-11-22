GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle çarpışan otomobilde, biri üniversite öğrencisi 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Hasan K. idaresindeki Latin Amerikalı turistleri taşıyan tur otobüsü Ürgüp Yolu Avanos Kavşağı'nda, Mehmet Eren D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildekilerden 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Hakan Çeklicek ile üniversite öğrencisi Ezgi Karael yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, 3 üniversite öğrencisinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Öte yandan, kazanın ardından yabancı turistler başka bir tur otobüsüyle olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: AA

