Yurtta akşam yemeğinin ardından 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde erkek ve kız öğrenci yurtlarında akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Besni ilçesinde Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız ve erkek öğrencilerinin kaldığı yurtlarda meydana geldi. Yurtlarda akşam yemeğinin 70 öğrenci, rahatsızlandı.
Mide bulanması ve baş dönmesi şikayetleri görülen 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler, servise alınarak tedavileri başlatıldı. Tedavileri süren öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.
