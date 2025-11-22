GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kızı uyuşturucu testi için örnek verdi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ünlü sanatçı Güllü’nün ölümyle ilgili soruşturma çerçevesinde olay günü evde bulunan ve haklarında uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen kızı ve kızının arkadaşı kendi rızalarıyla hastanede test için örnek verdi.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor. Tanık ifadelerinde annesi öldürdüğü ve uyuşturucu içtiği iddia edilen Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu testi yaptırdı. Gülter ve Ulu'ya avukatları ve polis de eşlik etti.

"Herhangi bir gözaltı, tutuklama yoktur"

Hastane çıkışında açıklama yapan Gülter ve Ulu'nun avukatı Rahmi Çelik, müvekkillerinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Müvekkillerimizin rutin işlemleri için hastaneye geldik. Rutin işlemler yapıldı. Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı, tutuklama yoktur. Kendileri normal hayatlarına devam ediyorlar. Buradan evlerine gidecekler" dedi.

"Gerekli saç örneklerini verdik"

Gülter ve Ulu'nun diğer avukatı Hakan Sezen ise müvekkillerinin gizledikleri bir şey olmadığını belirterek, "Kendileri bir madde kullanmamıştır bugüne kadar. Gizlediğimiz bir husus olmadığı için kendi rızamız dahilinde buraya geldik. Gerekli saç örneklerini verdik. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin şu aşamada söyleyeceğimiz başka husus yoktur. Adli süreç devam etmektedir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

"Kendimizden eminiz"

Tuğyan Ülkem Gülter ise kendi rızasıyla test yaptırmak için hastaneye gittiklerini belirterek, "Kendi rızamızla geldik. Gerekli yerlere gerekli örnekleri verdik. Kendimizden eminiz. Sonuçlar çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

