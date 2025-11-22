GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Bakan Yerlikaya: Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadeleyi, ’yok saymak’ bırakın bizleri işte o kahraman vatan evlatlarının alın terine, verdikleri emeklere hakarettir.“ ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Gölgeliklerde oturup konforlu alanlarından ahkam kesen, 'nifak kervanının yedekçisi' bir takım çevreler, ucuz siyasi hesaplarla, birkaç oy devşirmek için kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi, küçümseme acziyetine düşüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün karanlık odalarında hazırlanan sözde araştırmaları önce milletvekilleriniz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, sonra da siz Zonguldak'ta dillendirdiniz. Bir taraftan polislerimizi, jandarmamızı dilinize doluyor, diğer yandan iftiralarla, yalanlarla, algı oyunlarıyla o kahramanların canları pahasına verdikleri mücadeleye küçük düşürmeye çalışıyorsunuz. Bakın, bir kez daha hatırlatıyorum, aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir. Siyasi hesaplarla organize suç örgütlerine, milletimizin huzuruna kast eden tüm suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadeleyi, 'yok saymak', bırakın bizleri işte o kahraman vatan evlatlarının alın terine, verdikleri emeklere hakarettir. Buna asla müsaade etmeyiz! Merak buyurmayın. FETÖ, kendi yalanları gerçekmiş gibi dile getirildikçe, kendilerine uşaklık edildikçe, kutlama pastası kesmeye devam ediyor. Aziz milletimiz, kimin yanında durduğunu da kimin karanlığa omuz verdiğini de çok iyi görüyor."

Kaynak: AA

