KONYA Haberleri

Konya Valisi Akın’dan Öğretmenler Günü mesajı

- Güncelleme Tarihi:

Konya Valisi Akın’dan Öğretmenler Günü mesajı
Konya Valisi İbrahim Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin medeniyet yürüyüşündeki önemine dikkat çekerek, şehit ve ebediyete intikal etmiş öğretmenleri rahmetle andı.

Konya Valisi İbrahim Akın Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimiz, devlet ve milletimizi daha ileriye taşıma idealine gönülden hizmet eden, insanlık tarihinin en asil ve ulvi mesleklerinden birini icra etmektedir. Onlar yalnızca öğrencilerine değil, tüm topluma yön veren; yerli, millî ve manevi değerlerimizin evlatlarımızda hayat bulmasında en büyük paya sahip öncü insanlardır. Tarih boyunca medeniyetimize yön veren her büyük ismin ardında bir öğretmen vardır. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözü de öğretmenlerimizin medeniyet yürüyüşümüzdeki yerini ve önemini açıkça ortaya koymaktadır. Demokrasi bilinci güçlü, öğrenmeyi yaşam biçimine dönüştürmüş, yeniliklere açık bireyler yetiştirme hedefimiz, öğretmenlerimizin gayreti olmadan gerçekleştirilemez. İnsana yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğu bilinciyle; milletimizin ruh ve karakterine yön veren öğretmenlerimize yılın her gününde değer verilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verildiği 24 Kasım'ın "Öğretmenler Günü” olarak kutlanması da bu değerin önemli bir göstergesidir.

Bu dönemde öğretmenlerimizin, evlatlarımıza verdikleri eğitimde daha hassas, bilinçli ve özverili olmaları büyük önem taşımaktadır. Kendi kimliğinden ödün vermeden çağın gereklerine uyum sağlayabilen, okuyan, düşünen ve üreten bir nesle her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır ve bu sorumluluk yine öğretmenlerimizin omuzlarındadır. Bu duygu ve düşüncelerle Konya'mızdaki ve ülkemizin dört bir yanındaki tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor; başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyorum. 

Kaynak: Haber Merkezi

