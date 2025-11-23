Konya İl Milli Eğitim Müdürü’nden 24 Kasım’a özel anlamlı mesaj

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenliğin fedakarlık, özveri ve topluma yön veren bir rehberlik mesleği olduğunu vurguladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Öğretmen, ömrünü insanlara faydalı olmaya adamış, öğrencisi için gösterdiği çaba ve fedakârlıklarla dolu nice destanın yazarı olmuş, yaşadığı toplumun da öncüsü bir insandır.

Zaman ve mekân sınırı tanımadan, sevgiyle kuşattığı bilgileri öğrencisine nakşeden, bu vatanın, gönül coğrafyamızın ve insanlık ailesinin tüm güzelliklerini bir "erdem" olarak kalplere dokuyan; hoşgörü ve sevgi mirasını nesilden nesle taşıyan gönül eridir.

Sadece öğrencisine değil, ulaşabildiği herkese doğrudan ve güzelden yana rehber olmuş; milletimizin tarihinden aldığı güç ve sorumluluk duygusunu gönüllerde yeşertmiş irfan ehlidir.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." dediği gibi, geçmişini iyi tanıyan, bugününü iyi değerlendiren ve geleceğe dair büyük hayalleri olan bir nesil, öğretmenlerimizin öncülüğünde yetişecektir.

Bir öğretmenin öğrencisi ile arasında kurduğu gönül bağı, insanların hayat yolculuklarındaki en belirleyici rollerden biri olmuştur. Bu sebepledir ki devlet ve milletimizin daha da yücelmesi uğruna ter döken her insanın ardında, öğretmenlerimizin emeği ve desteği vardır.

İnanıyoruz ki Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında ve öğretmenlerimizin rehberliğinde yetişecek olan çocuk ve gençlerimiz, sağlam karakterleri ve çalışkanlıklarıyla daha güçlü ve umut dolu bir geleceği inşa edeceklerdir.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın her bir köşesinde bu kutlu görevi yerine getiren tüm meslektaşlarımın "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü tebrik ediyorum. Ömrünü "öğretmenliğe" adayıp emekli olan saygıdeğer hocalarımıza şükranlarımı sunuyor, mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

Kaynak: Haber Merkezi