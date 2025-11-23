AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici’den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda öğretmenlerin Türkiye'nin geleceğini inşa eden en önemli güç olduğunu söyleyen Hasan Ekici, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin", eğitimde yeni bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek öğretmenlerin bu dönüşümde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.
Yeni müfredatın sadece bir değişiklik değil, "çocukları daha donanımlı, özgüvenli, milli ve evrensel bir bakış açısıyla yetiştirmeyi amaçlayan köklü bir model” olduğunun altını çizen Ekici, "Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü öğretmenlerden geçer. Gençlerimizin karakterini ve akademik başarısını şekillendiren öğretmenlerimiz, ülkemizin yarınlarını emanet ettiğimiz en güvenilir ellerdir” dedi.
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm eğitimcileri rahmetle anan Ekici, görev yapan ve emekli olan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ekici, "Tüm öğretmenlerimizin gününü kutlar, eğitim öğretim hayatında basarılar ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
