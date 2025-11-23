GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da yüksek gelir getiren üretim! Modern sistemle üretiliyor!

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yüksek gelir getiren üretim! Modern sistemle üretiliyor!

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Sarayönü ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi'nde katlı sistemle safran üretimi yapan çiftçi Mert Pektaş'ı ziyaret etti. Modern üretim tesisinde incelemelerde bulunan Seçen, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Modern Üretim Tesisi Yerinde İncelendi

Ziyaret kapsamında Seçen, çok katlı sistemle yürütülen üretim modelini detaylı şekilde inceleyerek tesisin işleyişi, üretim kapasitesi ve uygulanan tarımsal yöntemler hakkında bilgi aldı. Safran yetiştiriciliğinde kullanılan modern teknikler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Üretim Süreçleri Masaya Yatırıldı

İl Müdürü Seçen ile üretici Pektaş arasında safranın yetiştirilme koşulları, verimliliğin artırılması ve katma değerli üretim üzerine karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi. Seçen, yeni üretim modellerinin bölge tarımı için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Bereketli Sezon Temennisi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki üreticilere yönelik destek ve takip çalışmalarının sürdüğünü belirterek tüm çiftçilere bereketli ve başarılı bir sezon diledi.

(Cumali Özer)

