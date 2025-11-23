GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da gıda güvenliği için denetimler sıklaştırıldı

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da gıda güvenliği için denetimler sıklaştırıldı

Son dönemde artış gösteren gıda zehirlenmesi vakaları, ülke genelinde denetimlerin yoğunlaştırılmasına neden oldu. Bu doğrultuda Konya'nın Sarayönü ilçesinde güvenilir gıda temini için kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi.

İlçe Tarım Ekipleri Sahada

Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlere, gıda kontrol görevlilerinin yanı sıra İlçe Müdür Vekili Ferhat Koçak da katıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri tek tek incelendi.

5996 Sayılı Kanun Kapsamında Kontrol

Halk sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimlerin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü belirtildi. İşletmelerde hijyen, ürün güvenilirliği ve mevzuata uygunluk gibi başlıklar detaylı şekilde değerlendirildi.

"Gıda Güvenliği Kırmızı Çizgimiz"

Yetkililer, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin temel bir hak olduğunu vurgulayarak gıda güvenilirliğinin "kırmızı çizgi” olduğunu ifade etti. Ayrıca ekiplerin vatandaşların sağlığı için 7/24 sahada görev yaptığı hatırlatıldı.

Denetimler Sürecek

Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe sakinlerinin güvenle tüketebileceği gıdaların sağlanması adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

(Cumali Özer)

