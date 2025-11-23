Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı’dan Öğretmenler Günü mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Halil Bıçakçı, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Başkan Halil Bıçakçı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Milletlerin kalkınması ve refah düzeyinin artması, sahip oldukları insan kaynağının niteliği ile doğru orantılıdır. Bu nitelikli gücü şekillendiren ve topluma kazandıran yegâne unsur ise şüphesiz kıymetli öğretmenlerimizdir. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizi hayata hazırlayan eğitimcilerimiz, ifa ettikleri bu vazife ile son derece kutsal bir sorumluluğu omuzlamaktadırlar. Ülkemizin yarınlarına yön veren irade, bugün öğretmenlerimizin sınıflarda yaktığı bilgi ışığıyla filizlenmektedir.

Toplumsal yapımızın mimarı olan ve medeniyet tasavvurumuzu inşa eden öğretmenlerimize vefa göstermek, bizler için ödenmesi gereken manevi bir borçtur. Onları sadece yılda bir gün değil, her daim hatırlamak ve hak ettikleri değeri hissettirmek boynumuzun borcudur. İlmi, çağın gereklilikleriyle sentezleyerek evlatlarımıza aktaran öğretmenlerimiz; sadece akademik bir rehber değil, aynı zamanda erdem, azim, güzel ahlak ve insani değerlerin de yaşayan timsalidirler. Eğitim, okul sıralarıyla sınırlı kalmayan, onların rehberliğinde ömür boyu süren bir yolculuktur.

Bu düşüncelerle; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş tüm eğitim neferlerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Ülkemizin aydınlık geleceği adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor; kendilerine ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi