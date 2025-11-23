GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Tur otobüsü şarampole düştü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yokuşta park edilen tur otobüsü, hareket edince bariyeri aşıp şarampole düştü.

Park halindeki tur otobüsü, yokuşta hareket etti. İçinde kimsenin olmadığı otobüs, bariyeri aşıp şarampole düştü.

Otobüsün arka tekerlekleri toprak zemine değerken, ön kısmı havada kaldı. Kazada yaralanan olmazken ihbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Jandarma, otobüsün etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Otobüsün şoförü, el frenini çekmeyi unutmadığını söyledi. Otobüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

