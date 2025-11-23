GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya Büyükşehir Belediyespor galibiyetlerine yenisini ekledi!

Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 11. haftasında, Koceli temsilcisi Çayırova Belediyesi ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde bu sezon hem iç sahada hem de deplasmanda göz dolduruyor.

Lig'de Konya'yı başarıyla temsil eden Büyükşehir Belediyespor 10. haftada deplasmanda Kocaeli temsilcisi Çayırova Belediyesi'nin konuğu oldu. Çayırova Spor Salonu'nda oynanan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele, ilk düdükten son ana kadar nefes kesti.

Rakibinin saha avantajına rağmen etkili bir performans ortaya koyan ve ilk periyodu 10-16 önde tamamlayan sarı siyahlı takım, aynı performansı ikinci periyotta da sürdürdü ve soyunma odasına 30-41'lik üstünlükle girdi. 

Üçüncü periyotta ev sahibi ekip daha fazla sayı üretse de konuk takım, final periyoduna 52-58 önde girdi. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü çeyrekte son 3 saniyeye eşitlikle girilirken mücadelede son sözü Büyükşehir söyledi. Zorlu deplasmandan 72-70'lik skorla galip ayrılan sarı siyahlı takım, önemli bir virajı daha kayıpsız geçmeyi başardı.

Ligde yenilgi yüzü görmeyen rakibini mağlup ederek galibiyet sayısını 10'a yükselten Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, puanını 21'e çıkardı ve averajla haftayı ikinci sırada tamamladı.

Sarı-siyahılar, 30 Kasım Pazar günü ligin 12.haftasında kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 14.45'te başlayacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

