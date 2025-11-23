Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
TAHİR ÜNLÜ
|
KARATAY
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
AYNUR CEYHAN
|
KADINHANI
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
AHMET ALİ GENÇ
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET BARLIK
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
GÜLCAN ÇALIK
|
CEYHAN
|
ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK
|
DAVUT CAN
|
SOĞUCAK
|
YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
|
MEHMET TÜREDİ
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MEHMET ÇOBAN
|
KARABIYIK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FETENE UYAR
|
TAŞPINAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AYŞE GÜL YILMAZ
|
ANTAKYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96