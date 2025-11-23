GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 23 Kasım 2025 Pazar günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

TAHİR ÜNLÜ

KARATAY
14-07-2001

ALİYENLER MEZARLIĞI

AYNUR CEYHAN

KADINHANI
01-12-1950

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

AHMET ALİ GENÇ

HADİM
26-03-1942

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET BARLIK

KONYA
29-12-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

GÜLCAN ÇALIK

CEYHAN
08-06-1957

ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK

DAVUT CAN

SOĞUCAK
22-04-1937

YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI

MEHMET TÜREDİ

KONYA
10-01-1976

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET ÇOBAN

KARABIYIK
10-10-1958

YAZIR MEZARLIĞI

FETENE UYAR

TAŞPINAR
25-02-1952

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE GÜL YILMAZ

ANTAKYA
27-03-1978

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz.

