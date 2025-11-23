GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Meteoroloji Duyurdu| Konya’nın 31 ilçesinde bir anda bastıracak! Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya'da sağanak etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'ya sağanak geliyor: 31 ilçeyi etkisi altına alıyor!

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 24 Kasım Pazartesi günü beklenen sağanak yağış tüm ilçeleri etkisi altına alacak. Sağanak yağışın öğleden sonra başlayıp gecede devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların tedbirli olmasında fayda var.

Sıcaklıklar düşüyor!

Yeni haftanın ortasına gelindiğinde kentte sıcaklıkların 17 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, yarından itibaren 4 günlük süreçte Konya'da sıcaklıklarda hafif bir düşüş eğilimi görülecek. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde yağış ihtimali vatandaşların tedbirli olmasını gerektiriyor.

Vatandaşlara uyarı

Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 24°.

Yarın için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.

Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°.

Kaynak: Haber Merkezi

