Şam’da 10. Uluslararası Sempozyum: Altay’dan Gazze ve Kudüs vurgusu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye İmam Hatipliler Vakfı tarafından Şam’da düzenlenen 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu’nda konuşan UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Suriye’deki iç savaşta kardeşlerimize sadece sınırlarımızı, hanelerimizi değil, gönüllerimizi de açtık. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde; muhacir kardeşlerimize ensar vazifemizi gerçekleştirmenin gayretini verdik. Hamdolsun; Yüce Allah’ın ‘Her sıkıntının, her karanlığın bir sabahı vardır’ ayetiyle buyurduğu gibi; bu kadim topraklar da o sabahın ilk ışıklarına kavuşmuştur. İnşallah gözümüzün nuru, kalbimizin köşesi Gazze’miz ve zulüm altında direnen tüm İslam beldeleri de yeniden özgürlüğüne kavuşacaktır” diye konuştu.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından; Konya Büyükşehir Belediyesi, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Suriye Evkaf Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliği, Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Şam Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Türkiye'den çeşitli üniversitelerin katkıları ile düzenlenen 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı.

Şam Üniversitesi'nde "Biladü'ş-Şam'ın İlmi ve Siyasi Mirası ve Medeniyetler Arası Birlikte Yaşama Üzerindeki Etkisi” temasıyla düzenlenen sempozyumun açılışında Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu, TİMAV Vakfı Başkanı Sami Bayrakçı ve sempozyum ortakları tarafından konuşmalar yapıldı.

Açılışta konuşan UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, zor ve çetin geçen yıllardan sonra, bugün özgürlüklerine kavuşan dost ve kardeş ülke Suriye'de olmanın derin bahtiyarlığını yaşadıklarını ifade ederek konuşmasına başladı.

"KONYA'MIZ, BU KIYMETLİ SEMPOZYUMUN TEMELLERİNİN ATILDIĞI İLK YER OLMUŞTUR”

İlmin yalnızca öğretilmediği, aynı zamanda yaşandığı bir düşünce yurdu olan Konya'nın, bu kıymetli sempozyumun temellerinin atıldığı ilk yer olduğunu anımsatan Başkan Altay, "Bugün, Konya'da filizlenmiş, Şam'da kök salacak sempozyumun açılışında, kurucu ortak olarak yer almanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

ŞAM VE İDLİB'LE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURUYORUZ

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz aylarda Suriye'nin Şam ve İdlib şehirleriyle kardeş şehir ilişkisi kurma kararı aldıklarını açıklayan Başkan Altay, "Bu ilişki ile gönül coğrafyamızın bu mukaddes şehirleri arasında, kültürel ve insani iş birliğinin güçlenmesini gönülden arzuluyoruz. Kardeşliğimizin resmî olarak da hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor. İnşallah bu sempozyum, yalnızca ilmi bir sempozyum olarak kalmayacak; aynı zamanda manevi ve kültürel bağlarımızı güçlendirerek şehirlerimiz arasındaki kardeşlik ruhunu da sağlamlaştıracaktır. Konya olarak, yerel yönetimlerimiz ve üniversitelerimizle birlikte, ilim ve kültür alanındaki uluslararası iş birliklerini; büyük bir sorumluluk ve heyecanla destekliyoruz. Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi gibi köklü akademik kurumlarımızın katkılarıyla düzenlenen bu sempozyum, İslam dünyasında yeni düşüncelerin yeşermesine, ortak projeler aracılığıyla güçlü bilimsel bağların kurulmasına da zemin hazırlayacaktır” dedi.

"TÜRKİYE OLARAK BURADA YAŞANAN HER ACIDA BİZİM DE YÜREĞİMİZ SIZLADI”

İlmin, hakikatin ve kardeşliğin diyarı olan Suriye topraklarının uzun zaman acı, yıkım ve gözyaşına şahitlik ettiğini, yaşanan her acıda Türkiye'nin de yüreğinin sızladığını vurgulayan Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Şunu çok iyi biliyoruz ki; iman, paylaşmakla güçlenir, kardeşlik fedakârlıkla derinleşir. Bu doğrultuda bizler Suriye'deki iç savaşta kardeşlerimize sadece sınırlarımızı, hanelerimizi değil, gönüllerimizi de açtık. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde; muhacir kardeşlerimize ensar vazifemizi gerçekleştirmenin gayretini verdik. Hamdolsun; Yüce Allah'ın ‘Her sıkıntının, her karanlığın bir sabahı vardır' ayetiyle buyurduğu gibi; bu kadim topraklar da o sabahın ilk ışıklarına kavuşmuştur. İnşallah gözümüzün nuru, kalbimizin köşesi Gazze'miz ve zulüm altında direnen tüm İslam beldeleri de yeniden özgürlüğüne kavuşacaktır.”

BAŞKAN ALTAY ŞAM TEMASLARINI DEĞERLENDİRDİ

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sempozyumun ardından hem sempozyum hem de Şam temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Önce savaş nedeniyle yıkılan bölgeleri görme imkanı bulduklarını anlatan Başkan Altay, "Hakikaten Şam'ın kırsalında çok ciddi yıkımlar oluşmuş, insanların burada ne kadar büyük acılar çektiğine bir kez daha şahitlik etmiş olduk. Sonra Duma Belediye Meclisi'nde misafir edildik ve oradaki belediyeyle istişarelerde bulunduk. Şam'a gelen herkesin mutlaka ziyaret ettiği Hamidiye Çarşısı ve Emevi Cami'sini ziyaret ettik. İslam dünyasının bir merkezini görmekten ve böyle muhteşem bir eseri ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Tabii ki Emevi Cami'sini ziyaret ederken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi'nin mezarını ve ilk hava pilot şehitlerimizi de ziyaret etme imkanına kavuştuk” ifadelerini kullandı.

"KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK HER MANADA SURİYE'DEKİ İNŞA FAALİYETLERİNE DESTEK OLACAĞIZ”

Suriye ve Türk halkı arasında gelişen kardeşlik ilişkisinin altını çizen Başkan Altay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde şehrimizde de 120 bine yakın Suriyeli kardeşimize ensarlık görevimizi yerine getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Ama bugün gelinen noktada sokaklarda dolaşırken bize gösterilen ilgiden, Türkçe konuşan çocuklardan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İnşallah bir an önce hayat normale döner ve kardeşlerimiz doğdukları yerde yaşamaya ve bu ülkeyi yeniden medeniyetimizin en önemli ülkelerinden biri haline getirmeyi başarabilirler. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, her manada Suriye'deki inşa faaliyetlerine destek olacağımızı da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

"DUAMIZ ‘İNŞALLAH 11'İNCİSİNİ GAZZE'DE, 12'NCİSİNİ DE KUDÜS'TE YAPMAKTIR”

Özellikle sempozyumun Şam'da büyük bir hava oluşturduğunu belirten Başkan Altay, "TİMAV heyetine, Şam Üniversitesi'ne, ortak olan üniversitelere de teşekkür ediyorum. Geçen yıl Konya'da yaptığımız sempozyumda ‘inşallah 10'uncusunu Şam'da yaparız' diye bir duada bulunmuştuk ve bugün elhamdülillah Şam'da bu sempozyumu gerçekleştirdik. Bugünkü duamız ‘inşallah 11'incisini Gazze'de, 12'ncisini de Kudüs'te yapmaktır.' Rabbim bugünleri de bize göstersin” ifadelerini kullandı.

Açılış oturumuna; Suriyeli bakanlar, valiler, Türkiye'den ve Suriye'den rektörler, dekanlar ile Türkiye ile birlikte 10 ülkeden akademisyenler katıldı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu