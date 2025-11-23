Konya’da futbol altyapısına güç katan merkez açıldı

Akşehir Martı Spor Kulübü, genç sporcuların gelişimini bilimsel antrenman teknikleriyle desteklemek üzere oluşturulan Başkanlık Ofisi ve Atletik Performans Merkezi’ni hizmete açtı. Merkezin, Akşehir ile Konya genelindeki futbol altyapısına önemli düzeyde katkı sağlaması bekleniyor.
Akşehir Martı Spor Kulübü, altyapı kapasitesini güçlendirmek için hayata geçirilen Başkanlık Ofisi ile Atletik Performans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kulüp yönetimi, modern antrenman teknikleriyle donatılan merkezin, bölgedeki yetenekli çocukların erken yaşta keşfedilmesine ve Türk futboluna yeni profesyoneller kazandırılmasına önemli katkı sunacağını ifade etti.
Kulüp Başkanı ve Antrenörü Anıl Yüce, merkezin genç sporcuların fiziksel dayanıklılığını, zihinsel olgunluğunu ve taktiksel becerilerini üst seviyeye taşımak amacıyla tasarlandığını belirterek, Martı Spor Kulübü'nün disiplinli, karakterli ve sahada fark yaratan sporcular yetiştirme hedefiyle çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
Açılış törenine Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Şen, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, Akşehir Müftüsü Ahmet Müjdeci, Akşehir Cumhuriyet Savcısı Ekrem Öztop'un yanı sıra spor dünyasından temsilciler ve çok sayıda sporcu velisi katılım sağladı.
