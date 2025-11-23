GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Büyük uyuşturucu operasyonu! Kilolarca skunk ve esrar ele geçirildi

- Güncelleme Tarihi:

Büyük uyuşturucu operasyonu! Kilolarca skunk ve esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu tacirlerine karşı büyük darbe vuruldu.

470 kg skunk ve 85 kg esar ele geçirildi

Diyarbakır'da Jandarma tarafından tarrafından düzenlenen operasyonunda 470 kilogram skunk ve 85 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirerek toplum sağlığına zarar vermesini engellendi.

4 uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Operasyonda 14'ü Uyuşturucu Trafiğinin Yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheli yakalandı.

Geniş kapsamlı koordinasyon

Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ilçesinde operasyon düzenlenmiştir.

Operasyonda:

1 Helikopter, 190 Personel, 1 TB-2 HAS destekleriyle operasyon düzenlenmiştir

Uyuşturucuya karşı kararlı mücadele

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriytle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

