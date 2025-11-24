Konya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! Mevlüt öğretmen mezarı başında anıldı

Konya’da biyoloji öğretmeni Kadriye Başak Külcü, kırmızı ışıkta otomobiliyle beklerken 229 kilometre hızla gelen başka aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren kimya öğretmeni eşi Mevlüt Külcü’nün (40) ’Öğretmenler Günü’nü, mezarı başında kutladı. Çiftin çocukları da babalarının mezarına çizdikleri resim ve ‘Öğretmenler Günü’n kutlu olsun baba’ yazılı notu bıraktı.

Kaza, 3 Ekim'de saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Cuma namazına gitmek için yola çıkan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün kullandığı 42 BT 341 plakalı otomobile, Antalya Çevreyolu Caddesi'nde kırmızı ışıkta beklerken, İsmail Andaç'ın (41) kullandığı 42 AIT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı. İkiye bölünen otomobildeki Külcü hayatını kaybetti, Andaç ise yaralandı. 2 çocuk babası Mevlüt Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Sürücü Andaç, tedavisinin ardından tutuklandı.

Kazanın ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İsmail Andaç'ın kullandığı otomobilin hızını, fren izi olmaması nedeniyle kavşaktaki kamera kayıtlarındaki görüntüler aracılığıyla tespit etti.

Ekipler, Andaç'ın otomobilinin kamera açısına girdiği andan, Mevlüt Külcü'nün aracına çarptığı ana kadarki mesafenin 207 metre olduğu ve otomobilin bu mesafeyi 3,5 saniyede katettiğini belirleyerek hızın 229 kilometre olduğunu hesapladı.

'EN GÜZEL ANLARI, ARTIK MEZAR BAŞINDA KUTLAYACAĞIZ'

Kazada yaşamını yitiren Mevlüt Külcü'nün 'Öğretmenler Günü'nü kendisi gibi öğretmen olan eşi Kadriye Başak Külcü, 2 çocuğu, anne ve babasıyla, mezarını ziyaret edip dualarla kutladı. Çiftin çocukları da babalarının mezarına çizdikleri resim ve ‘Öğretmenler Günü'n kutlu olsun baba' yazılı notu bıraktı.

Kadriye Başak Külcü, ''Biz maalesef pek çok ailenin birlikte kutlayabileceği güzel anları, artık mezar başında gözyaşlarıyla kutlayacağız. Bugün de o günlerden birisi. Bundan sonraki bütün Öğretmenler Günü de aynı olacak. Ömrünü iyi insan yetiştirmeye adayan iyi bir insan, mezarının altında yatarken, birinin canını hiç acımadan alabilecek kadar vicdan yoksunu kötü bir insan, umarım halk arasında yaşamaya devam etmez. Neden, şu an bugün biz buradayız? Umarım bununla ilgili karar verecek insanlar da bu vicdanla bu soruyu yüreklerinden sorarak, benimle aynı paydada buluşurlar” dedi.

‘HUKUK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Külcü, "Hukuk mücadelemize devam ediyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmalar dosyaya ekleniyor. Hala aynı düşüncedeyiz. Kesinlikle bir ani kaza ve iyi niyet olduğunu düşünmüyoruz. Çıkacak kararın değerlendirilirken de bu gözden, bu pencereden bakılarak değerlendirilmesi, buna göre bir sonuç çıkmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

