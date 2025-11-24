TikTok çöktü mü? TikTok neden açılmıyor? TikTok canlı yayında takılma var nasıl düzelir? TikTok uygulamaya neden giremiyorum? TikTok yorumum gözükmüyor neden?

Son saatlerde bazı kullanıcılar TikTok'ta giriş sorunları, canlı yayında takılma, yorumların görünmemesi ve uygulamanın geç açılması gibi problemler yaşadığını bildiriyor. Ancak Downdetector verilerine göre kullanıcı raporları, TikTok tarafında herhangi bir genel sorun bulunmadığını gösteriyor. Yaşanan aksaklıkların büyük kısmının bölgesel veya cihaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.
TikTok çöktü mü?
Downdetector üzerindeki son verilere göre TikTok'ta şu anda yaygın bir kesinti görünmüyor. Platformun sistemlerinde genel bir arıza olmadığı için problemler çoğunlukla internet bağlantısı, operatör kaynaklı gecikmeler veya cihaz içi teknik hatalardan kaynaklanıyor.
TikTok neden açılmıyor?
Uygulamanın açılmaması veya geç yüklenmesi genellikle şu nedenlerle ortaya çıkabiliyor:
-
Zayıf Wi-Fi veya mobil veri bağlantısı
-
VPN, proxy veya DNS çakışmaları
-
Uygulama önbelleğinin dolması
-
Telefonun geçmiş sürümde olması
-
Cihaz tarih-saat senkronizasyonu problemi
-
Fazla uygulamanın arka planda çalışması
TikTok tarafında bir çökme olmadığı için sorun çoğu zaman kullanıcı cihazında çözülüyor.
TikTok canlı yayında takılma var — nasıl düzelir?
Canlı yayınların donması, geç yüklenmesi veya çözünürlüğün düşmesi genellikle internet hızı ve gecikme süresi ile ilgilidir. Şu adımlar çözüm sağlar:
-
5 GHz Wi-Fi ağına geçin
-
Mobil veri kullanıyorsanız uçak modunu açıp kapatın
-
Arka plandaki uygulamaları kapatın
-
TikTok uygulama önbelleğini temizleyin
-
VPN/proxy kullanıyorsanız devre dışı bırakın
-
Modemi yeniden başlatın
-
TikTok uygulamasını güncelleyin
Bağlantı performansı düzeldiğinde canlı yayın kalitesi de normale döner.
TikTok uygulamaya neden giremiyorum?
Uygulamaya erişilemiyorsa en yaygın nedenler:
-
Sunucuya bağlanamayan internet
-
Aşırı dolu önbellek
-
Güvenlik doğrulama hataları
-
Eski sürüm uygulama
-
iOS/Android hata vermesi
Çözüm için:
-
Uygulamayı tamamen kapatıp tekrar açın
-
Wi-Fi → Mobil veri veya tam tersi geçiş yapın
-
Önbelleği temizleyin
-
Telefonu yeniden başlatın
-
Güncelleme kontrol edin
Genel bir kesinti olmadığından sorun büyük ihtimalle cihaz tarafında çözülecektir.
TikTok yorumum gözükmüyor, neden?
TikTok'ta yorumların görünmemesi birçok sebepten kaynaklanabilir:
-
Yorum TikTok algoritması tarafından filtrelenmiş olabilir
-
Yorum, içerik üreticisinin moderasyonuna takılmış olabilir
-
İnternet yavaş olduğunda yorum gönderilmemiş gibi görünebilir
-
Hesap gölgeli engelleme (shadowban) yaşamış olabilir
-
Çok hızlı yorum yapılırsa geçici sınırlama uygulanabilir
Çözüm için:
-
Yorumun gönderilip gönderilmediğini yenileyerek kontrol edin
-
İnternet bağlantısını değiştirin
-
Uygulama önbelleğini temizleyin
-
Aşırı hızlı yorum yapmayın
-
Hesap kurallarına aykırı kelimeler kullanmayın
Sorun devam ederse bir süre beklemek çoğu zaman çözüm sağlar.
Kaynak: Haber Merkezi