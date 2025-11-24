TikTok çöktü mü? TikTok neden açılmıyor? TikTok canlı yayında takılma var nasıl düzelir? TikTok uygulamaya neden giremiyorum? TikTok yorumum gözükmüyor neden?

Son saatlerde bazı kullanıcılar TikTok'ta giriş sorunları, canlı yayında takılma, yorumların görünmemesi ve uygulamanın geç açılması gibi problemler yaşadığını bildiriyor. Ancak Downdetector verilerine göre kullanıcı raporları, TikTok tarafında herhangi bir genel sorun bulunmadığını gösteriyor. Yaşanan aksaklıkların büyük kısmının bölgesel veya cihaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

TikTok çöktü mü?

Downdetector üzerindeki son verilere göre TikTok'ta şu anda yaygın bir kesinti görünmüyor. Platformun sistemlerinde genel bir arıza olmadığı için problemler çoğunlukla internet bağlantısı, operatör kaynaklı gecikmeler veya cihaz içi teknik hatalardan kaynaklanıyor.

TikTok neden açılmıyor?

Uygulamanın açılmaması veya geç yüklenmesi genellikle şu nedenlerle ortaya çıkabiliyor:

Zayıf Wi-Fi veya mobil veri bağlantısı

VPN, proxy veya DNS çakışmaları

Uygulama önbelleğinin dolması

Telefonun geçmiş sürümde olması

Cihaz tarih-saat senkronizasyonu problemi

Fazla uygulamanın arka planda çalışması

TikTok tarafında bir çökme olmadığı için sorun çoğu zaman kullanıcı cihazında çözülüyor.

TikTok canlı yayında takılma var — nasıl düzelir?

Canlı yayınların donması, geç yüklenmesi veya çözünürlüğün düşmesi genellikle internet hızı ve gecikme süresi ile ilgilidir. Şu adımlar çözüm sağlar:

5 GHz Wi-Fi ağına geçin

Mobil veri kullanıyorsanız uçak modunu açıp kapatın

Arka plandaki uygulamaları kapatın

TikTok uygulama önbelleğini temizleyin

VPN/proxy kullanıyorsanız devre dışı bırakın

Modemi yeniden başlatın

TikTok uygulamasını güncelleyin

Bağlantı performansı düzeldiğinde canlı yayın kalitesi de normale döner.

TikTok uygulamaya neden giremiyorum?

Uygulamaya erişilemiyorsa en yaygın nedenler:

Sunucuya bağlanamayan internet

Aşırı dolu önbellek

Güvenlik doğrulama hataları

Eski sürüm uygulama

iOS/Android hata vermesi

Çözüm için:

Uygulamayı tamamen kapatıp tekrar açın

Wi-Fi → Mobil veri veya tam tersi geçiş yapın

Önbelleği temizleyin

Telefonu yeniden başlatın

Güncelleme kontrol edin

Genel bir kesinti olmadığından sorun büyük ihtimalle cihaz tarafında çözülecektir.

TikTok yorumum gözükmüyor, neden?

TikTok'ta yorumların görünmemesi birçok sebepten kaynaklanabilir:

Yorum TikTok algoritması tarafından filtrelenmiş olabilir

Yorum, içerik üreticisinin moderasyonuna takılmış olabilir

İnternet yavaş olduğunda yorum gönderilmemiş gibi görünebilir

Hesap gölgeli engelleme (shadowban) yaşamış olabilir

Çok hızlı yorum yapılırsa geçici sınırlama uygulanabilir

Çözüm için:

Yorumun gönderilip gönderilmediğini yenileyerek kontrol edin

İnternet bağlantısını değiştirin

Uygulama önbelleğini temizleyin

Aşırı hızlı yorum yapmayın

Hesap kurallarına aykırı kelimeler kullanmayın

Sorun devam ederse bir süre beklemek çoğu zaman çözüm sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi