Yeni Zelanda 2050’ye kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Yeni Zelanda hükümeti, ülkenin ekosistemine ciddi zarar veren vahşi kedilerin 2050 yılına kadar tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen planı açıkladı.

Doğa Koruma Bakanı Tama Potaka'nın duyurduğu karar, 2016'dan bu yana yürürlükte olan "Yırtıcıdan Arındırılmış 2050” stratejisine ilk kez yeni bir türün eklenmesi anlamına geliyor.

Bakan Potaka, vahşi kedilerin "soğukkanlı katiller” olduğunu belirterek bunların gelincik, sansar, sıçan ve possum gibi türlerle aynı kapsamda hedef alınacağını söyledi. Bugüne kadar bazı bölgelerde kontrol edilen ve öldürülen vahşi kediler, artık koordineli ve geniş kapsamlı imha programlarına tabi tutulacak. Detaylı uygulama planının Mart 2026'da açıklanması bekleniyor.

2,5 milyonun üzerinde nüfus

Ülkede doğal ormanlar ve adalarda 2,5 milyondan fazla vahşi kedinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Kuyruklarıyla birlikte bir metreye ulaşabilen ve 7 kilograma kadar çıkabilen bu kediler, yerli türler üzerinde büyük yıkıma neden oldu. Rakiura Stewart Adası'nda yaşayan Pukunui veya Güney dotterel kuşunu yok olma noktasına getirdikleri, ayrıca Ruapehu Dağı çevresindeki yarasaları öldürdükleri belirtiliyor.

Potaka, Radio New Zealand'a yaptığı açıklamada, "Biyoçeşitliliği artırmak ve doğal mirasımızı korumak istiyorsak bu yırtıcıları ortadan kaldırmak zorundayız.” dedi.

Geçmişte tepki toplamıştı

Vahşi kedilerin listeye eklenmesi uzun süren bir kampanya sürecinin ardından geldi. 2013 yılında çevreci Gareth Morgan'ın başlattığı "Cats to Go” kampanyası ülkede büyük tepki görmüş, çocuklara vahşi kedi vurma yarışması ise hayvan hakları savunucularının sert eleştirilerine neden olmuştu. Ancak Doğa Koruma Bakanlığı, son strateji taslağına gelen geri bildirimlerin yüzde 90'ının vahşi kedilerin kontrolü yönünde olduğunu açıkladı.

Evcil kediler strateji kapsamında yer almıyor ancak biyoçeşitlilik için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanıyor. Yeni Zelanda, dünyada evcil kedi sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında ve kedi sahipliğine ilişkin kurallar oldukça dağınık.

Hayvan hakları savunucuları endişeli

SPCA Bilim Danışmanı Christine Sumner, vahşi kedilerin ekosisteme verdiği zararı anladıklarını ancak mevcut uygulamada öldürmenin temel yöntem olduğunu belirterek, "Bu durumdan memnun değiliz. En büyük zorluk bu.” dedi. Kurumlar, daha insancıl kontrol yöntemleri için araştırma ve finansman talep ediyor.

Hayvan hakları örgütleri ve Predator Free Trust'ın da dahil olduğu Ulusal Kedi Yönetim Grubu, evcil kedilerin içeride tutulmasını "Every cat in a lap” sloganıyla savunuyor. Ayrıca zorunlu kısırlaştırma ve mikroçip uygulaması için ulusal yasa talep ediliyor.

Gareth Morgan, "Vahşi kedilerin başlangıçta listeye eklenmemesi büyük bir eksiklikti. Şimdi gerçek sonuç alınması için politika değişikliklerine ihtiyaç var.” dedi.

Kaynak: AA