Akşehir’de Öğretmenler Günü etkinlikleri

Konya’nın Akşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.
Akşehir Kültür Merkezi'nde Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan Öğretmenler Günü kutlama programına ilçe protokolü, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, "Bir öğretmenin, öğrencisi ile arasında kurduğu gönül bağı, insanların hayat yolculuklarındaki en belirleyici rollerden biri olmuştur. Bu sebepledir ki devlet ve milletimizin daha da yücelmesi uğruna ter döken her insanın ardında, öğretmenlerimizin emeği ve desteği vardır" dedi.
Programda Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Emekli olan öğretmenlere plaket ve belge verildi.
Programda öğrenciler ve öğretmenler tarafından şiirler okundu. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden, terör örgütü saldırılarında şehit düşen öğretmenler anısına yapılan tiyatral gösteriler ile devam eden program hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
