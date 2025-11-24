Konya’da Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
24 Kasım Öğretmenleri Günü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verilişinin 93'üncü yılı programı Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Programa protokol mensupları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Bakanlığımız tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ve öğretmenlerimizin rehberliğinde yetişecek olan çocuk ve gençlerimiz sağlam karakteri ve çalışkanlıklarıyla daha güçlü ve umut dolu bir geleceği inşa edeceklerdir" dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Ülkemizin dört bir köşesinde ilim ve irfanın ışığını yakan, nesillerimizin yollarını aydınlatan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Konya Valisi İbrahim Akın da, "Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum" şeklinde konuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”