Konya’da Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Konya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenleri Günü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verilişinin 93'üncü yılı programı Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa protokol mensupları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Bakanlığımız tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ve öğretmenlerimizin rehberliğinde yetişecek olan çocuk ve gençlerimiz sağlam karakteri ve çalışkanlıklarıyla daha güçlü ve umut dolu bir geleceği inşa edeceklerdir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Ülkemizin dört bir köşesinde ilim ve irfanın ışığını yakan, nesillerimizin yollarını aydınlatan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA