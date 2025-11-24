iPhone çöktü mü?? Apple Store neden açılmıyor? Apple Mac açılmıyor, çalışmıyor nasıl düzelir? Apple uygulamalara girmiyor neden?

Son saatlerde bazı kullanıcılar Apple hizmetlerine erişimde gecikmeler, uygulamaların açılmaması, Apple Store'un yüklenmemesi ve Mac cihazlarda beklenmedik donmalarla karşılaştığını bildiriyor. Downdetector verileri ise Apple Destek tarafında olası sorunlara işaret eden kullanıcı raporlarında artış olduğunu gösteriyor.
Apple çöktü mü?
Downdetector raporlarına göre Apple'ın bazı servislerinde kullanıcı bildirimlerinde artış görülüyor. Bu durum, Apple Destek tarafında bölgesel veya geçici bir problem olabileceğine işaret ediyor. Ancak şu an için Apple tarafından geniş çaplı bir çökme olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmış değil.
Apple Store neden açılmıyor?
Apple Store'un açılmaması genellikle şu nedenlerle ortaya çıkabilir:
-
Apple sunucularında geçici yoğunluk
-
Bölgesel bağlantı sorunları
-
DNS veya güvenlik doğrulama hataları
-
VPN veya proxy kaynaklı bağlantı engellemeleri
-
iPhone/iPad saat–tarih senkronizasyon hatası
Downdetector'da artan raporlar, Apple Store'a erişimde bazı kullanıcıların geç yüklenme veya hiç yüklenmeme sorunları yaşadığını doğruluyor.
Apple Mac açılmıyor, çalışmıyor — nasıl düzelir?
Mac'in açılmaması veya çalışmaması çoğunlukla cihaz taraflı nedenlerden kaynaklanır. En çok işe yarayan çözüm adımları şunlardır:
-
Mac'i Güvenli Modda başlatmayı deneyin
-
PRAM/NVRAM sıfırlaması yapın
-
MagSafe veya güç kablosunu çıkarıp tekrar bağlayın
-
Harici aygıtları çıkarıp yeniden başlatın
-
macOS güncellemelerini kontrol edin
-
Depolama alanının dolu olup olmadığını kontrol edin
-
SMC sıfırlaması yapın (Intel Mac modellerinde)
Bu adımların çoğu donma, açılmama veya yüklenmeme sorunlarını giderir. Sorun sunucu kaynaklıysa Apple'ın düzeltmesi beklenmelidir.
Apple uygulamalara girmiyor, neden?
Uygulamaların açılmaması genellikle:
-
iOS/macOS hata vermesi
-
İnternet bağlantı zayıflığı
-
Apple ID doğrulama sorunları
-
Hesabın oturum süresinin dolması
-
Yeni bir güncellemenin yüklenmemiş olması
-
Apple sunucularının zaman zaman yanıt vermemesi
gibi durumlarla ilişkilidir.
Sorunu çözmek için kullanıcılar:
-
App Store üzerinden uygulamayı güncelleyebilir
-
Apple ID'den çıkış yapıp yeniden giriş yapabilir
-
VPN/proxy'yi kapatabilir
-
Cihazı yeniden başlatabilir
-
Ağ ayarlarını sıfırlayabilir
Downdetector verilerindeki artış, bazı Apple servislerinin doğrulama aşamasında gecikme yaşadığını da gösteriyor.
