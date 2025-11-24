iPhone çöktü mü?? Apple Store neden açılmıyor? Apple Mac açılmıyor, çalışmıyor nasıl düzelir? Apple uygulamalara girmiyor neden?

Son saatlerde bazı kullanıcılar Apple hizmetlerine erişimde gecikmeler, uygulamaların açılmaması, Apple Store'un yüklenmemesi ve Mac cihazlarda beklenmedik donmalarla karşılaştığını bildiriyor. Downdetector verileri ise Apple Destek tarafında olası sorunlara işaret eden kullanıcı raporlarında artış olduğunu gösteriyor.

Apple çöktü mü?

Downdetector raporlarına göre Apple'ın bazı servislerinde kullanıcı bildirimlerinde artış görülüyor. Bu durum, Apple Destek tarafında bölgesel veya geçici bir problem olabileceğine işaret ediyor. Ancak şu an için Apple tarafından geniş çaplı bir çökme olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

Apple Store neden açılmıyor?

Apple Store'un açılmaması genellikle şu nedenlerle ortaya çıkabilir:

Apple sunucularında geçici yoğunluk

Bölgesel bağlantı sorunları

DNS veya güvenlik doğrulama hataları

VPN veya proxy kaynaklı bağlantı engellemeleri

iPhone/iPad saat–tarih senkronizasyon hatası

Downdetector'da artan raporlar, Apple Store'a erişimde bazı kullanıcıların geç yüklenme veya hiç yüklenmeme sorunları yaşadığını doğruluyor.

Apple Mac açılmıyor, çalışmıyor — nasıl düzelir?

Mac'in açılmaması veya çalışmaması çoğunlukla cihaz taraflı nedenlerden kaynaklanır. En çok işe yarayan çözüm adımları şunlardır:

Mac'i Güvenli Modda başlatmayı deneyin

PRAM/NVRAM sıfırlaması yapın

MagSafe veya güç kablosunu çıkarıp tekrar bağlayın

Harici aygıtları çıkarıp yeniden başlatın

macOS güncellemelerini kontrol edin

Depolama alanının dolu olup olmadığını kontrol edin

SMC sıfırlaması yapın (Intel Mac modellerinde)

Bu adımların çoğu donma, açılmama veya yüklenmeme sorunlarını giderir. Sorun sunucu kaynaklıysa Apple'ın düzeltmesi beklenmelidir.

Apple uygulamalara girmiyor, neden?

Uygulamaların açılmaması genellikle:

iOS/macOS hata vermesi

İnternet bağlantı zayıflığı

Apple ID doğrulama sorunları

Hesabın oturum süresinin dolması

Yeni bir güncellemenin yüklenmemiş olması

Apple sunucularının zaman zaman yanıt vermemesi

gibi durumlarla ilişkilidir.

Sorunu çözmek için kullanıcılar:

App Store üzerinden uygulamayı güncelleyebilir

Apple ID'den çıkış yapıp yeniden giriş yapabilir

VPN/proxy'yi kapatabilir

Cihazı yeniden başlatabilir

Ağ ayarlarını sıfırlayabilir

Downdetector verilerindeki artış, bazı Apple servislerinin doğrulama aşamasında gecikme yaşadığını da gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi