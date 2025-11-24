Konya’da öğrenci minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Konya’nın Beyşehir ilçesinde okul servisinin kayganlaşan yoldan çıkıp, devrildiği kazada 28’i öğrenci 29 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.45 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolunda meydana geldi.
Huğlu Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini taşıyan Durmuş K. idaresindeki 42 GBJ 81 plakalı okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 öğrenci ile servis şoförü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
29 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre 29 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
VALİLİK: "SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR”
Konya Valiliği, yaptığı sosyal medya paylaşımında kazaya ilişkin, "Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.
