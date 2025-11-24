Konya Büyükşehir yükselişini sürdürüyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, yükselişini sürdürüyor. Son olarak ligin zirvesindeki Çayırova Belediyespor'a konuk olan sarı-siyahlılar, rakibini 72-70 mağlup ederek hem lideri devirdi hem de gelecek adına güçlü mesaj verdi.

Potada yükseliş sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyespor, son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. Ligin en zor maçlarından birisinde Çayırova deplasmanına çıkan Konya ekibi, rakibini mağlup ederek özgüvenli bir şekilde yoluna devam etti.

(Hasan Yıldırım)