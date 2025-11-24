GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,49
EURO
48,97
STERLİN
55,71
GRAM
5.765,71
ÇEYREK
9.467,81
YARIM ALTIN
18.869,81
CUMHURİYET ALTINI
37.562,78
SPOR Haberleri

Konya Büyükşehir yükselişini sürdürüyor

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konya Büyükşehir yükselişini sürdürüyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, yükselişini sürdürüyor. Son olarak ligin zirvesindeki Çayırova Belediyespor'a konuk olan sarı-siyahlılar, rakibini 72-70 mağlup ederek hem lideri devirdi hem de gelecek adına güçlü mesaj verdi. 

Potada yükseliş sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyespor, son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. Ligin en zor maçlarından birisinde Çayırova deplasmanına çıkan Konya ekibi, rakibini mağlup ederek özgüvenli bir şekilde yoluna devam etti.

(Hasan Yıldırım)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER