Konyasporlu 2 oyuncu Tahkim Kurulu’nu bekliyor

Konyasporlu futbolcular Adil Demirbağ ve Alassane Ndao, Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı Tahkim Kurulu’nu bekliyor. Haklarındaki PFDK kararına itiraz eden 2 futbolcu, Tahkim Kurulu’nun vereceği karara odaklandı. Peki, kurul kararını ne zaman verecek?

Konyasporlu futbolcular Adil Demirbağ ve Alassane Ndao, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Tahkim Kurulu'nu bekliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) haklarındaki kararına itiraz eden 2 oyuncu, Tahkim Kurulu'nun vereceği karara odaklandı. Peki, kurul kararını ne zaman verecek?

PFDK kararını açıklamıştı

PFDK, Konyasporlu Adil Demirbağ ve Alassane Ndao'nun cezalarını geçtiğimiz günlerde belirlemiş ve açıklamıştı. Adil Demirbağ 45 gün, Alassane Ndao ise 12 ay hak mahrumiyeti cezası alırken; Konyaspor Kulübü ve oyuncular ise buna itiraz ederek konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı.

Camia Adil'den umutlu

PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Adil Demirbağ, disiplin kurulunu o dönem için ikiye böldü. Demirbağ'ın cezası oy çokluğuyla verilirken; kurulun bir kısmı faaliyetin 5 yılı aşan bir zaman diliminde olmasından dolayı ceza tayininde yer almadığını savundu. Diğer bir kesim ise sonuç itibariyle hesabı bulunduğunu belirterek ceza alması gerektiğini dile getirdi. Yapılan oymama sonucunda; Adil Demirbağ'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Duruma itiraz eden Demirbağ cephesi, bu cezanın kaldırılması gerektiğini savundu.

Alassane Ndao'nun kariyeri bu karara bağlı

Anadolu Kartalı'nın Senegalli oyuncusu Alassane Ndao'nun durumu ise tamamen Tahkim Kurulu'na kaldı. Arkadaş kurbanı olan ve bunu ispat etmek için delil toplayan Ndao, gerekli savunmasını son kez teslim etti. Tahkim Kurulu'nun Ndao ile ilgili vereceği karar; hem Konyaspor hem de Türkiye kariyerini etkileyecek. Ndao'nun cezasının iptal edilmemesi durumunda, Konyaspor Kulübü sözleşme feshi yoluna gidecek.

Kararlar büyük ölçüde onandı

Tahkim Kurulu, geçtiğimiz günlerde haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, PFDK'nın verdiği kararları büyük oranda onadı. Kulüpler ve oyuncular arasındaki uyuşmazlık problemlerinde yer-yer düzeltmeler yapılırken; bahis soruşturması kapsamında verilen cezalara itirazların büyük bir kısmı reddedildi.

Konyasporlu oyuncular, sonraki toplantıda

TFF'ye bağlı Tahkim Kurulu, Konyasporlu oyuncuların itirazlarını gündeme almadı. Ağırlıklı olarak hakemlerin cezalarını masaya yatıran kurul, Konyasporlu oyuncuların itirazlarını ise bir sonraki toplantıya ertelendi. Kurulun hafta içinde ek toplantı yapabileceği gelen bilgiler arasında. (Hasan Yıldırım)