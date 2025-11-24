BAL’da zirve Ereğli’nin

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor, Ereğlispor ve Kulu Belediyespor; ligin 7. hafta karşılaşmalarını geride bıraktı. Bucak Belediye Oğuzhanspor deplasmanına çıkan Akşehirspor, maçı 1-0 kazanırken, Denizlispor'a konuk olan Ereğlispor ise rakibini 1-0 mağlup etti. Kendi evinde Milas'ı ağırlayan Kulu Belediyespor ise rakibine 2-1 mağlup oldu.
Ereğli lider
Puanını 13'e yükselten Ereğlispor, Manavgat Belediyespor'un da puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturdu. 1922 Akşehirspor 12 puanla 4. sırada haftayı kapatırken, Kulu Belediyespor ise 7 puanla 11. sırada yer aldı.
(Hasan Yıldırım)