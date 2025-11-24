Konya’da bu doktor 2 hastaneyi yönetiyor!

Konya'nın Beyşehir ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Derebucak İlçesi Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine vekaleten atandı. Küçükbuzcu, her iki hastanenin başhekimlik görevini birlikte yürütecek.
DEVRİ TESLİM VE VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Atama dolayısıyla Derebucak İlçe Devlet Hastanesi'nde devir teslim ve veda töreni gerçekleştirildi. 2023 yılından bu yana başhekimlik görevini yürüten Dr. M. Furkan Terlemez, görevi vekaleten üstlenecek olan Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu'ya devretti.
TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ
Devir teslim töreninde konuşan Dr. Terlemez, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.
HİZMET KALİTESİ İÇİN EKİP RUHU VURGUSU
Görevi devralan Başhekim Vekili Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ise, hastane hizmet kalitesini daha da ileriye taşımak için ekip ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Küçükbuzcu, Dr. Terlemez'e bugüne kadar hastaneye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek mesleki hayatında başarı diledi.
