Öfkeli sürücü trafikte tartıştığı sürücünün kapısını işte böyle açmaya çalıştı

İstanbul Kağıthane’de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Ani frenler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, kırmızı ışıkta aracından inip tartıştığı sürücünün kapısını açmaya çalıştı. Öfkeli sürücü, aracın hareket etmesiyle yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay, dün saat 09.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. 34 NMG 536 plakalı araçla seyir halinde olan Muhammed Yağız Ö. ile 34 GZG 696 plakalı otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Birkaç kez ani fren yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü, kırmızı ışığa geldiğinde aracından indi. Muhammed Yağız Ö.'ye hakaret ve küfür eden, aracın da kapısını zorlayarak açmaya çalışan sürücü dengesini kaybederek yere düştü. Olayın ardından Muhammed Yağız Ö. oradan uzaklaştı. Yaşananlar hem cep telefonu hem de araç kamerasına yansıdı.

Araç kapısını zorlayan sürücü yere savruldu

Olayın ardından emniyete giden sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu. Muhammed Yağız Ö. ifadesinde, "Cadde üzerinde ilerlediğim esnada 34 GZG 696 plakalı kırmızı renkli aracın benim arkamdan makas atarak geldiğini gördüm. Benim önümde ani fren yapınca ben de video kaydı almaya başladım. Video kaydına başlayınca araç sürücüsü önümde iki defa ani fren yaptı. Bende kişiyle uğraşmamak için sağ şeride geçerek bu kişiden uzaklaştım. Fakat sürücü benim arkamdan gelerek beni taciz etmeye başladı. Akabinde ışıklarda aniden yine önümde durdu. Daha sonra cadde üzerinde ışıklarda kırmızı yandığı için durdum" dedi.

İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu

Muhammed Yağız Ö. ifadesinin devamında, "Bu kişi aracımdan inmeden bana karşı küfür ve hakaretlerde bulundu. Ben video kaydına başladım. Sürücü aracından indi ve benim bulunduğum araca doğru geldi. Ben aracın camını kapattım. Camı kapatırken, bana hakarette bulundu. Daha sonra bu kişi kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı zorladı, yeşil yandığı için ben kişiyle daha çok mülaki olmamak için hareket ettim. Bu esnada kapı kolunu zorladı. Benim peşimden koşmaya başladı. Aracın camına bir kaç kez vurdu ve yere düştü. Ben yoluma devam ettim. Kişiye karşı hakarette bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

