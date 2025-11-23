GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Dağda mahsur kaldı! İmdadına itfaiye yetişti

Dağda mahsur kaldı! İmdadına itfaiye yetişti
Hatay’ın Antakya ilçesinde dağda yürüyüş yaptığı sırada düşerek mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerinde doğa yürüyüşü yapan kişi düştükten sonra mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sedyeyle taşınan yaralı, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

