Konyalılar hafta sonu buraya akın etti

Konya’da vatandaşlar, yazdan kalma günlerin yaşandığı hafta sonunda Meram’a akın etti. Tarihi Meram Köprüsü sonbaharın renkleri arasında buluşma noktası oldu.
Merkez Meram ilçesinde tarihi köprü ve çevresindeki yürüyüş alanları vatandaşların buluşma noktası haline gelirken, sonbaharda sararan yaprakların suya düşmesiyle oluşan manzara ziyarete gelen Konyalılar ve misafirlerin ilgisini çekiyor.
Köprü üzerinde fotoğraf çektiren yeni evli çiftler ile aileleriyle yürüyüşe çıkan vatandaşlar, sonbahar atmosferinin tadını çıkarıyor.
Çocukların yapraklar arasında oynadığı, gençlerin fotoğraf çektiği alanda hafta sonu tatilini fırsat bilenler yoğunluk oluşturdu.
Tarihi köprü üzerinde fotoğraf çektiren yeni evli çiftler de günlerini değerlendirmek isterken, aileler bebek arabalarıyla bölgede yürüyüş yaptı.
Vatandaşlar sonbaharı sevdiklerini belirterek, atmosferin ve renklerin etkileyici olduğunu söylediler.
