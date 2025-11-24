PANELDER Sektörün stratejik yol haritasını belirledi

Yalıtımlı Kontinü Panel Üreticileri Derneği (PANELDER), 13 Kasım 2025 tarihinde İstanbul’da düzenlediği Arama Toplantısı ile sektörün gelecek yıllara ışık tutacak stratejik hedeflerini belirledi.

Toplantıda konuşan PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, "Ortak akıl ve iş birliğiyle, sektörümüzü daha ileriye taşıyacak pek çok başarıya birlikte imza atacağımıza gönülden inanıyoruz” diye konuştu

İstanbul Ataşehir Selectum City Otel'de gerçekleştirilen toplantıya PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, yönetim kurulu üyeleri, üye firmaları ile bu firmalarla iş birliği içinde çalışan satıcı ve uygulamacı firmaların geniş katılımıyla yapıldı. Türkiye'nin yalıtımlı kontinü panel sektöründe faaliyet gösteren en güçlü yirmi firmasının temsil edildiği PANELDER, sektöre çağdaş, yenilikçi ve sürdürülebilir bir perspektif kazandırma yönündeki çalışmalarını toplantı kapsamında güçlendirdi. Toplantıda derneğin misyonu, "Yalıtımlı kontinü panel sektöründe uluslararası standartlara uygun kalitede ürün ve hizmet sunulmasını desteklemek ve tüm paydaşları bu doğrultuda bilinçlendirmek” olarak tanımlandı. PANELDER' in vizyonu ise, "sektöre yön veren, uluslararası standartlara ve etik değerlere bağlılığı teşvik eden, öncü bir kurum olmak” şeklinde yeniden yapılandırıldı. Bülent Çetin'in moderasyonunda yürütülen oturumlarda, sektörün önümüzdeki üç yıla yönelik ihtiyaçları kapsamlı biçimde değerlendirildi ve sektörün gelişim alanlarına odaklanan somut stratejik adımlar içeren bir yol haritası oluşturuldu.





Ortak akıl ve iş birliğiyle, sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız

PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı toplantıdaki konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek PANELDER' in 2026 yılı hedeflerini anlatarak, "Derneğimizin ve sektörümüzün geleceğine yön veren bu toplantıda ortaya konan katkılar son derece kıymetlidir. Ortak akıl ve iş birliğiyle, sektörümüzü daha ileriye taşıyacak pek çok başarıya birlikte imza atacağımıza gönülden inanıyoruz. Arama toplantımız sonucu belirlediğimi hedeflerimiz ise şöyledir. PANELDER' in sektörde referans ve karar verici bir otorite hâline gelmesidir. Bugüne kadar parça parça yürüyen pek çok konuyu, bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak sektöre açık ve anlaşılır bir yol haritası sunmayı amaçlıyoruz. Bu yol haritası; ürün kalitesi, yangın güvenliği, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve uluslararası rekabet gibi başlıkları kapsayacak ve üyelerimizin katkısıyla, sektörün desteğini alarak güncellenecektir. Böylece sadece tespit yapan değil, çözüm üreten bir dernek yapısına doğru ilerleyeceğiz. İkinci hedefimiz, kamu kuruluşlarıyla ilişkilerin sistematik hâle getirilmesidir. İlgili bakanlıklar, yerel yönetimler, standart kurumları ve diğer kamu otoriteleriyle düzenli bir iletişim kanalı kurmak istiyoruz. Üçüncü hedefimiz, ürün gruplarının ve teknik beklentilerin netleştirilmesidir. Piyasada farklı isimler ve tanımlarla anılan panel çeşitlerinin; teknik özellikleri, kullanım alanları ve performans beklentilerinin standart bir çerçeveye oturtulması önceliklerimiz arasındadır. Aynı şekilde, yürürlükteki yönetmeliklerin ve TS 13902 başta olmak üzere uygulama standartlarının sahada hayata geçirilmesine yönelik pratik rehberler hazırlayarak, karmaşayı azaltmayı hedefliyoruz. Dördüncü hedefimiz, bilgilendirme, eğitim ve ortak teknik dil konusunda daha aktif olmaktır. PANELDER' in, sektörün ihtiyaç duyduğu konularda teknik görüş verebilen, tavsiye ve uyarılarıyla yön gösteren bir yapı olması bekleniyor. Bu doğrultuda; mimarlar, mühendisler, yatırımcılar ve uygulamacılara yönelik bilgilendirme çalışmaları ve eğitimler düzenlemeyi; satış ve şantiye ekipleri için temel standartları sadeleştiren eğitim içerikleri ve mümkün olduğunda sertifika programları oluşturmayı hedefliyoruz. Beşinci hedefimiz, öneri ve geri bildirimlerin PANELDER çatısı altında toplanabilmesidir. Ayrıca önümüzdeki dönemde daha güçlü bir PANELDER kurumsal yapısıyla, daha bilinçli bir piyasa, haksız rekabetin azaldığı sertifikalı ve sürdürülebilir ürünlerin öne çıktığı bir sektör oluşturmak istiyoruz. Toplantımızı da katılarak bizleri güç verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederek, işlerinizde kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi