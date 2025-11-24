GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,50
EURO
48,91
STERLİN
55,82
GRAM
5.849,01
ÇEYREK
9.611,13
YARIM ALTIN
19.156,02
CUMHURİYET ALTINI
38.132,57
GÜNCEL Haberleri

MSB: C-130 askeri kargo uçağın enkazı Kayseri’de incelenecek

MSB: C-130 askeri kargo uçağın enkazı Kayseri’de incelenecek
11 Kasım’da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağına ilişkin çalışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı olay yerindeki kaza/kırım ekibinin Türkiye’ye döndüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkazına ilişkin olay yerindeki incelemelerin tamamlandığını duyurdu. 

Bakanlık, olay yerindeki enkaz parçalarının Kayseri'de bulunan 2'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne intikalinin ise devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 

"11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir."

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER