KONYA Haberleri

Konya’da etliekmek hamuruna zam geldi

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da etliekmek hamuruna zam geldi

Konya'da Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından belirlenen yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girdi.

20 TL'YE YÜKSELTİLDİ 

Yapılan düzenlemeye göre etliekmek ve pide işletmelerinde kullanılan 180 gramlık hamurun fiyatı 18 TL'den 20 TL'ye yükseltildi.

Zam kararının, artan maliyetler ve hammaddelerdeki fiyat değişimleri nedeniyle alındığı bildirildi.

YARIN BAŞLIYOR

Yeni tarife yarından itibaren uygulanacak. 

İŞTE YENİ FİYAT TARİFESİ

ETLİEKMEK ve PİDE HAMURU (180 GR HAMUR) – 20.00 TL

LAHMACUN HAMURU (90 GR HAMUR) – 17.00 TL

LAVAŞ HAMURU (60 GR HAMUR) – 15.00 TL

ETLİEKMEK
(180 GR HAMUR – 100 GR ET – 100 GR SEBZE) – 250.00 TL

TEREYAĞLI PEYNİRLİ FIRIN BÖREĞİ
(180 GR HAMUR – 120 GR PEYNİR) – 250.00 TL

KONYA BÖREĞİ
(180 GR HAMUR – 60 GR ET – 40 GR PEYNİR) – 250.00 TL

SADE ETLİEKMEK – BIÇAK ARASI
(180 GR HAMUR – 100 GR ET) – 200.00 TL

LAHMACUN
(90 GR HAMUR – 60 GR MALZEME) – 160.00 TL

KLASİK YAĞ SOMUNU
(50 GR TEREYAĞI – 200 GR KARIŞIK PEYNİR) – 270.00 TL

SEBZELİ YAĞ SOMUNU
(50 GR TEREYAĞI – 200 GR KARIŞIK PEYNİR – 80 GR DOMATES – BİBER) – 280.00 TL

PASTIRMALI YAĞ SOMUNU
(50 GR TEREYAĞI – 200 GR KARIŞIK PEYNİR – 50 GR PASTIRMA) – 360.00 TL

KAVURMALI YAĞ SOMUNU
(50 GR TEREYAĞI – 80 GR KAVURMA – 200 GR KARIŞIK PEYNİR) – 330.00 TL

SUCUKLU YAĞ SOMUNU
(50 GR TEREYAĞI – 200 GR KARIŞIK PEYNİR – 80 GR SUCUK) – 330.00 TL

ATOM YAĞ SOMUNU
(180 GR HAMUR – 50 GR TEREYAĞI – 80 GR KAVURMA – 200 GR KARIŞIK PEYNİR – 50 GR PASTIRMA) – 370.00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

  • RD
    Recep demirci
    9 saat önce

    Geç kaldınız birde Ocak'ta zam yapın tam olsun. Gayrısız herkes fırsatçı olmuş...

  • M
    Mustafa
    8 saat önce

    Utanma arlanma kaybolmuş memleketin çivi çıktı dur diyen yok

