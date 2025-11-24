Konya’da bu kez rota Lystra Antik Kenti oldu

Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin bisikletle keşfedilmesi ve bisiklet turizminin gelişmesi için bisiklet turlarına devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, bisikletseverlerin katılımıyla Hatunsaray’da bulunan Lystra Antik Kenti’ne sürüş etkinliği gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin bisikletle keşfedilmesi ve bisiklet turizminin gelişmesi için bisiklet turlarına devam ediyor.

2026 yılında Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyacak Konya'da, bisikletseverler Hatunsaray'da bulunan Lystra Antik Kenti'ne pedal çevirdi. Harmancık Parkı'ndan başlayan bisiklet turunda katılımcılar belirlenen güzergahlar üzerinden antik kente ulaşım sağladı.

Arkeolojik kazı çalışmalarının 2024 yılında başladığı Lystra Antik Kenti'nde, katılımcılara bölgenin tarihi, höyükte yapılan kazı çalışmaları ve buluntular hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bisikletseverler sürüş esnasında ayrıca Hatunsaray'daki 19. Yüzyıla ait Osmanlı eseri olan Akköprü ile Kurt Baba Türbesi'ni de ziyaret etti.

2025 yılı içerisinde; Sille, Çatalhöyük, Dere-Altınapa Barajı, Boncukluhöyük, Beyşehir Eflatunpınar-Eşrefoğlu Camii, Seydişehir Vasada Antik Kenti-Kilistra ve Seydişehir Tınaztepe Mağarası-Çatalhöyük, Savatra-Obruk Hanı turları düzenlenmişti.

Bisiklet turları sayesinde katılımcılar şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini bisiklet ile keşfederken aynı zamanda yeni bisiklet dostları ile tanışarak bisiklet kültürünün de gelişmesine katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet turları önümüzdeki dönemde yeni güzergahlarda devam edecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu