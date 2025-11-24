GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,50
EURO
48,91
STERLİN
55,82
GRAM
5.849,01
ÇEYREK
9.611,13
YARIM ALTIN
19.156,02
CUMHURİYET ALTINI
38.132,57
DÜNYA Haberleri

Gazze’de işgalci İsrail’in yıktığı iki evin enkazından 14 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Gazze’de işgalci İsrail’in yıktığı iki evin enkazından 14 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı
Katil İsrail’in şiddetli saldırılarıyla 2 yıl boyunca soykırım yaptığı Gazze Şeridi’nde iki enkazından 14 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze'nin orta kesimindeki Meğazi Mülteci Kampı'nda yıktığı iki evde enkaz kaldırma çalışması yapıldı.

Sivil savunma ekipleri zorlu ve saatler süren çalışmanın ardından enkaz altından 8'i "Ebu Hamde" ve 6'sı "el-Hac Yusuf" ailesine ait olmak üzere 14 Filistinlinin cenazesini çıkardı.

Gazze'de büyük bir yıkım bırakan İsrail'in ağır iş makinalarının girişine izin vermediği için sivil savunma ekipleri enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin cenazesini çıkaramıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail'in 2 yıl süren saldırılarında Gazze'deki sivil altyapının yüzde 90'ı yerle bir oldu ve 70 milyon ton moloz kaldırılmayı bekliyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, sık sık enkaz altında kalan cenazelerin çıkarılabilmesi için yardım çağrısında bulunuyor ve gerekli makinaların Gazze'ye ulaştırılmasını talep ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başladığı neredeyse 70 bin Filistinliyi katlettiği, 170 binden fazlasını yaraladığı Gazze'deki soykırımında 9 bin 500 Filistinlinin enkaz altında kaybolduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER