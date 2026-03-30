DÜNYA Haberleri

İran ordusu: Ülkenin güneyinde 5 İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güney sahillerinde 5 Hermes tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

"Ülkenin güney sahillerinde dün düşmana ait 5 Hermes tipi İHA düşürüldü." ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 140 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hermes tipi İHA

İsrail merkezli Elbit Systems tarafından üretilen Hermes serisi İHA'lar, taktikten stratejik seviyeye kadar farklı görevler için tasarlandı.

Hermes tipi İHA'ların 45, 90, 450, 900 ve 900 Starliner gibi modelleri bulunuyor.

Kaynak: AA

