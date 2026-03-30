GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,542 TL
EURO
51,121 TL
STERLİN
59,085 TL
GRAM
6.665 TL
ÇEYREK
12.529 TL
YARIM
24.659 TL
CUMHURİYET
47.378 TL
DÜNYA Haberleri

Petrol fiyatları varil başına 116 doları aştı

Petrol fiyatları varil başına 116 doları aştı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının birçok cephede tırmanması, küresel enerji piyasalarında son on yılların en büyük krizini tetikledi. Küresel gösterge olan Brent petrol, Pazartesi sabahı yüzde 3’ten fazla değer kazanarak varil başına 116 doların üzerine çıktı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu sert yükseliş, İran'ın ABD'nin olası bir kara harekâtına hazır olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Tahran yönetiminden yapılan uyarılarda, bölgedeki ABD birliklerinin hedef alınacağı ve müttefiklerin "cezalandırılacağı" ifade edildi.

Hafta sonu boyunca İran destekli Husi milislerinin İsrail'e ilk kez füze saldırısı düzenlemesi ve İsrail'in Güney Lübnan'daki operasyonlarını genişletmesi, piyasalardaki arz endişelerini en üst seviyeye taşıdı.

Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasında

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması, dünya genelindeki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının beşte birini duraksattı. Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 60 oranında bir artış kaydedildi.

Denizcilik istihbarat verilerine göre, savaş öncesinde günde ortalama 120 geminin geçtiği boğazdan şu an günde ancak 4 ya da 5 gemi geçiş yapabiliyor. Pakistan ve Malezya gibi ülkelerle yapılan özel anlaşmalarla bazı gemilerin geçişine izin verilse de, genel trafik hacmi normal seviyelerin oldukça altında seyrediyor.

Piyasalarda sert düşüş ve diplomatik gerilim

Enerji krizinin etkisiyle Asya borsalarında sabah saatlerinde büyük kayıplar yaşandı. Japonya'nın Nikkei 225 ve Güney Kore'nin KOSPI endeksleri yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönmediği sürece fiyatların 120 dolar ve üzerine çıkacağı konusunda uyarılarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 6 Nisan tarihine kadar su yolu üzerindeki kontrolünden vazgeçmemesi durumunda ülkenin enerji altyapısını hedef alacaklarını açıkladı.

Pakistan arabuluculuğunda bir çözüm olasılığını gündeme getiren Trump, bir anlaşmanın yakın olabileceğini belirtirken; Tahran yönetimi bu teklifi reddederek savaş tazminatı ve boğaz üzerindeki haklarının tanınmasını şart koştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
