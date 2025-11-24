GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,50
EURO
48,91
STERLİN
55,81
GRAM
5.848,82
ÇEYREK
9.610,81
YARIM ALTIN
19.155,38
CUMHURİYET ALTINI
38.131,31
KONYA Haberleri

SİA’da “Mekân, Hafıza ve Kadınlar Pazarı’’ Kitap Galası gerçekleştirildi

- Güncelleme Tarihi:

SİA’da “Mekân, Hafıza ve Kadınlar Pazarı’’ Kitap Galası gerçekleştirildi
Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından hazırlanan “Mekân, Hafıza ve Kadınlar Pazarı“ başlıklı eserin galası, SİA Meram Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Katılımcılar, Konya’nın geleneksel çarşı kültürünün önemli duraklarından biri olan Kadınlar Pazarı’nın geçmişten bugüne uzanan hikâyesine ışık tutan çalışmayı inceleme fırsatı buldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) tarafından hazırlanan "Mekân, Hafıza ve Kadınlar Pazarı” başlıklı eserin galası gerçekleştirildi.

SİA Meram Yerleşkesinde düzenlenen galaya akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve şehir kültürü üzerine çalışan davetliler katıldı.

Konuklar, Konya'nın geleneksel çarşı kültürünün önemli duraklarından biri olan Kadınlar Pazarı'nın geçmişten bugüne uzanan hikâyesine ışık tutan çalışmayı inceleme fırsatı buldu.

Şehir Monografi Serisi kapsamında yayımlanan çalışma; Konya Kadınlar Pazarı'nın günümüzdeki adıyla Melike Hatun Çarşısı'nın şehrin toplumsal hafızasındaki yerini ve mekânsal dönüşümünü kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

ESERİN HAZIRLIK SÜRECİ KATILIMCILARA AKTARILDI

Gala programında, eserin hazırlık aşamaları ve içerik çerçevesi Proje Yürütücüsü Gülistan Ersöz tarafından detaylı şekilde anlatıldı. Ersöz; mekânsal araştırmalar, saha çalışmaları, arşiv incelemeleri ve sözlü tarih görüşmeleriyle şekillenen bu çalışmanın, Konya'nın kültürel belleğini kayıt altına alma açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

ŞEHRİN BELLEĞİNE KATKI SUNAN BİR ÇALIŞMA

Kitap; Kadınlar Pazarı'nın sosyal yaşamda üstlendiği roller, kadın emeği ve üretim geleneği, çarşı kültürünün sürekliliği ve mekânın tarihsel dönüşümü gibi başlıklara odaklanarak Konya'nın kültürel kimliğine dair geniş bir perspektif sunuyor.

Katılımcılar, eserde yer alan görseller, saha notları ve tarihsel değerlendirmeleri inceleyerek mekânın kentsel hafızadaki önemini yakından görme imkânı buldu.

 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER