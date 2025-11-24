GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya DOSD Meram’da öğretmenlere çiçekli sürpriz

Konya DOSD Meram’da öğretmenlere çiçekli sürpriz
Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, merkezde görev yapan eğitimcilerin günlerini çiçekle kutladı. AK Parti Meram İlçe Yönetimi ve bazı STK’lar da DOSD Meram eğitimcilerini en özel günlerinde yalnız bırakmadılar.

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde özel ve anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, merkezin özel eğitim alanında emek veren öğretmenlerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Eğitimcilerin her birine çiçek takdim eden Munlafalıoğlu,  samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Bu özel gün dolayısıyla DOSD Meram'ın eğitimcilerini ziyaret edenler arasında AK Parti Meram İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkchopper MC Konya motorsiklet kulübünün üyeleri de yer aldı. AK Partililer ve motorsiklet tutkunları eğitimcilerin gününü kutlarken, motorsiklet tutkunu abilerinden motorlarla gezme sözü alan DOSD Meram'ın özel çocuklarının yaşadığı mutluluk da görülmeye değerdi. 

 "BAŞARILARIMIZIN EN BÜYÜK MİMARI ÖĞRETMENLERİMİZDİR” 

Ziyareti sırasında merkezde eğitim alan çocuklarla da yakından ilgilenen Munlafalıoğlu, özel eğitimcilerin fedakârlık dolu çalışmalarına dikkat çekti. Ziyaret sırasında duygularını paylaşan Mehmet Munlafalıoğlu, öğretmenlerin merkezin gelişimindeki rolünün büyük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"DOSD Meram'da Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerimizle bir araya geldik. Merkezimiz genç yaşına rağmen özel öğrencilere ve ailelerine hizmette önemli bir yol kat ederken, bunda en değerli ve en önemli emek öğretmenlerimize ait. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğretmenlik zaten çok zor, meşakkatli ve fedakârlık isteyen bir meslek; özel eğitimcilik ise çok daha büyük bir özveri gerektiriyor. Bu zorlu görevi başarıyla yerine getiren tüm özel eğitimcilerimizin gününü kutluyor, başarılar diliyorum.”

"ÇOCUKLARIMIZ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA EĞİTİMCİLERİ VE AİLELERİ İLE BİRLİKTE YÜRÜYOR” 

Özenle hazırlanan çiçekleri öğretmenlere takdim eden Munlafalıoğlu,

"Öğretmenlerimize minnettarız. Onlarla birlikte daha mutlu ve daha güçlü yarınlara yürüyoruz. DOSD Meram'ın öğretmenleri, sadece bilgi aktaran değil; sabırla, şefkatle ve büyük bir adanmışlıkla çocukların gelişimine yön veren kahramanlardır. Özel eğitim, her çocuğun farklı gelişim ihtiyaçlarına göre şekillenen, yoğun emek isteyen bir alan. Öğretmenler yalnızca ders anlatmakla kalmıyor; öğrencilerin sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine de rehberlik ediyor. Bu nedenle özel eğitimde görev yapan öğretmenlerin fedakârlığı, çocukların hayatlarına dokunan en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.” diyerek özel eğitim alanında çalışan tüm eğitmenlere teşekkür etti.

DOSD Meram'ın özel eğitimcileri ve yöneticileri de bu özel günde kendilerini hatırlayan Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve dernek yönetimine şükranlarını iletti. Ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.  

Kaynak: Haber Merkezi

