KONYA Haberleri

Karapınar’da tarihi test atışı! Tolga canlı test atışlarıyla tanıtıldı

Cumali Özer
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Karapınar’da tarihi test atışı! Tolga canlı test atışlarıyla tanıtıldı

Konya'nın Karapınar ilçesi Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) hava tehditlerine karşı geliştirdiği Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'nin tanıtıldığı tarihi bir ana tanıklık etti. Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika'dan ABD, Fransa ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeden 30 kişilik askeri ve diplomatik heyet, canlı test atışını Karapınar'daki askeri bölgede takip etti.

TOLGA 8 FARKLI SENARYODA HEDEFLERİ İMHA ETTİ

Kara birliklerinin, kritik tesislerin, hareketli konvoyların, üs bölgelerinin ve deniz platformlarının korunması amacıyla geliştirilen Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi; ikinci test atışında 8 farklı saldırı senaryosunda hedeflenen düşman dronlarını başarıyla imha etti.

"Soft-kill” senaryosunda yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir düşman dronu, mobil radar ile tespit edilerek "jammer” karıştırıcısıyla etkisiz hale getirildi.
"Hard-kill” senaryolarında ise sistemde yer alan iki sabit 12.7 mm, araç üstü döner namlulu 12.7 mm ve 20 mm silah sistemleriyle sabit kanatlı insansız hava araçları, MKE'nin geliştirdiği anti-dron mühimmatıyla vuruldu.

YABANCI HEYET TOLGA SİSTEMİNİ YAKINDAN İNCELEDİ

Atış gösterisinin ardından yabancı ülke heyetleri, Tolga Yakın Hava Savunma Sisteminin bileşenlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Sistem, performansı ve teknolojik yetenekleriyle katılımcılardan tam not aldı.

(Cumali Özer)

