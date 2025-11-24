Konya’da şehit öğretmenler unutulmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, vatan hizmeti sırasında şehit düşen öğretmenler Hüseyin Yavuz ve Ünal Atlı’nın aileleri ziyaret edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, vatan hizmeti sırasında şehit düşen öğretmenler Hüseyin Yavuz ve Ünal Atlı'nın ailelerini ziyaret etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın selamının da iletildiği ziyaretlerse şehitlerin anneleriyle bir araya gelinerek hem Öğretmenler Günü kutlandı hem de şehitlerin aziz hatırası bir kez daha saygıyla anıldı.
1993 yılında Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Dadaşlar Köyü İlkokulu'nda görev yaparken terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilen Şehit Öğretmen Hüseyin Yavuz ile Tunceli'de okul lojmanında görevini sürdürürken meslektaşlarıyla birlikte terör saldırısında şehit edilen Şehit Öğretmen Ünal Atlı'nın fedakârlıkları bir kez daha minnetle yad edildi.
Ziyarette öğretmenlik mesleğine verdikleri emek ve yetiştirdikleri yiğit evlatlar ile ülkemize büyük değer katan tüm şehit annelerinin "Öğretmenler Günü” de tebrik edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi personelleri, şehit öğretmenlerin ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak, "Onların bize emaneti olan bu değerli aileleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” mesajını verdi.
